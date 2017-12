Autriche : l'extrême droite fait son entrée au gouvernement

À trente-un an, Sebastian Kurz s'apprête à devenir le plus jeune dirigeant au monde. Mais pour accéder au pouvoir, le chef des conservateurs a dû passer un accord avec le parti d'extrême droite. Cette dernière a obtenu trois gros portefeuilles : les Affaires étrangères, Défense et l'Intérieur. Le nouveau chancelier autrichien va former son gouvernement lundi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.