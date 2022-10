Autriche : touche pas à mon cash !

Les Autrichiens sont champions d'Europe du cash. Environ 65 % des achats sont réglés en liquide, le double de la France. Les distributeurs de billets vous font de l'œil. En Autriche, petit commerce et grosse coupure cohabitent. Et il n'y a aucune honte à payer son sandwich à 2 euros avec un billet de 100. Certains le trouvent pratique Indispensable même, car beaucoup de restaurants, de bars n'acceptent pas les cartes de crédit. Chez Eveline Kern, restauratrice, le cash est une religion et difficile de l'ignorer. C'est marqué partout sur toutes les langues dans son établissement. La majorité de ses clients le savent et partagent même son amour pour le paiement en liquide. Pour Bernadette Kamleitner, professeure à l'université de Vienne, tout est une question de culture. "Ils font ce que leur famille faisait avant eux. Ça leur procure un sentiment de sécurité avec le cash. Ils ne doivent rien à personne et ne dépendent d'aucune technologie", explique-t-elle. Depuis quelques mois, le combat pour le cash a pris une tournure plus politique. En Autriche, une pétition rassemble 100 000 signatures. Elle peut être discutée au Parlement. Dans cette petite entreprise, Sabine et Josef ont lancé la leur face au risque de voir l'Union européenne limitée les transactions en liquide. Ils souhaitent que ce droit au paiement cash sans limite soit inscrit dans la Constitution autrichienne. En quelques semaines, ils ont recueilli plus de 500 000 signatures. Ils ont trouvé un appui de poids à la banque centrale autrichienne. Le gouverneur lui-même, Robert Holzmann, est pour. Et ne lui dites pas que la limite de 1 000 euros imposée en France permet de lutter contre le blanchiment d'argent. "Aujourd'hui, le blanchiment d'argent ne se fait pas avec les cash. Ça se fait avec les autres moyens plus compliqués", estime le gouverneur. Ne lui dites pas non plus que c'est un combat d'arrière-garde. "Tout au contraire, mettre la question de liberté dans la Constitution est quelque chose de très moderne", dit-il. Ce qui est moderne en tout cas, c'est de pouvoir en un clic mettre sa tête sur une pièce de monnaie. Et ça n'a pas de prix. TF1 | Reportage M. Dupont