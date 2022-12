Autriche : un village envahi par les touristes

Le petit village autrichien n'en revient toujours pas. Au nombre de touristes par habitant, il rivalise avec Venise ou Barcelone. Et pourtant, en arrivant en bateau, tout semble paisible. Il faut poser le pied-à-terre pour comprendre. Les touristes, que vous verrez à l'image, viennent du monde entier. À Hallstatt, plus de la moitié des touristes viennent d'Asie et ils ont fait du village un des sites les plus photographiés du monde. Bien sûr, ils visitent la jolie place aux maisons colorées, la cascade glacée ou l'église, mais à leur façon. Il n'est pas question de mettre de côté son téléphone portable. La vraie explication de la présence asiatique se trouve dans l'hôtel Grüner Baum. Monika Wenger se rappelle comme si c'était hier de cette journée de juin 2011, où elle surprend une cliente chinoise avec des croquis de la façade de son hôtel. Un an plus tard, le Hallstatt "made in China" sort de terre, un quartier résidentiel de luxe construit au sud de la Chine. TF1 | Reportage M. Dupont, V. Lorin