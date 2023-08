Auvergne : le Colorado français

Un décor de western, digne de l'ouest américain. Sous ces aires de Grand Canyon se cache finalement un petit Colorado auvergnat. Pour explorer la vallée des Saints, il faut d'abord s'enfoncer dans la végétation. Quelques kilomètres de marches et soudain, la terre devient rouge. Ensuite, les colonnes d'argile de trente mètres de haut pour certaines se dévoilent et laissent place à l'admiration. Depuis des millions d'années, l'eau et le vent ont façonné cette terre volcanique. Sa couleur provient essentiellement du mélange de minéraux argileux. Une terre unique qui profite pleinement aux vignobles des alentours. Une terre rouge pour du pinot noir, et une signature locale. Ce décor naturel permet à chacun de se laisser porter par son imaginaire. Classée espace naturel sensible, la vallée des Saints et ses vingt-sept hectares n'ont pas fini d'émerveiller ses visiteurs pour un paysage haut en couleur. TF1 | Reportage G. Frixo, C. Eckesley, A. Flament