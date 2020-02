Aux États-Unis, de drôles de paroissiens assistent à la messe en voiture, tout nus ou en caravane !

La religion tient une place centrale dans les institutions et dans la vie quotidienne aux États-Unis. À Daytona Beach, une église drive-in s'est installée dans un ancien cinéma en plein air dans les années 60. C'est l'une des deux seules de l'Amérique. En Virginie, certains fidèles vivent selon les préceptes nudistes en toutes circonstances. On retrouve également dans cet État une chapelle mobile pour les mariages à domicile notamment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.