Aux Etats-Unis, les médias en mal de Donald Trump

Porté disparu dans les médias, Donald Trump est devenu presque invisible. Lui, président, chaque intervention faisait des shows gras des journalistes américains. Avec des conférences de presse aux airs de matchs de boxe. Très loin du style de Joe Biden, sobre, parfois, presque timide. Étrangement, une partie de la presse qui adorait détester Donald Trump, a le blues. Les audiences s’effondrent depuis son départ de la Maison Blanche. La chaîne CNN a perdu la moitié de son public aux heures de grande écoute, moins 48%. Le Washington Post, lui, a perdu un quart de ses lecteurs. Nous interrogeons Paul Farhi, l’un de ses journalistes. Une question nous brûle les lèvres : “Est-ce que Donald Trump vous manque ?”. Tout en rigolant, il nous répond : “Oui, je pense que c’est assez vrai. On remarque qu’il y a moins d’intérêt pour l’actualité avec le mandat de Biden. Donc, d’une certaine manière, oui il nous manque un peu”. Et c’est là le paradoxe. Donald Trump déteste les journalistes mais adore les caméras. Avec Joe Biden, c’est tout l’inverse. Parole du journaliste de NBC, créateur du livre “Lucky : How Joe Biden Bradley won the presidency”, Jonathan Allen : “Jamais un président n'a été aussi accessible que Donald Trump. Quand il envoyait un tweet, on pouvait écrire un sujet en quelques minutes et ça faisait forcément de l’audience. Maintenant, il va falloir travailler De l’autre, Donald Trump cherche encore à prendre de la lumière. Banni des réseaux sociaux, il a promis, cette semaine, de créer sa propre plateforme. Les journalistes américains n’ont donc, peut-être, pas encore perdu leur meilleur ennemi.