Aux États-Unis, des tests ADN pour retrouver ses origines  

Aux États-Unis des millions de personnes sont à la recherche de leurs origines. Et plus de 40 compagnies leurs proposent des tests ADN maintenant accessibles. En quelques clics, un petit flacon de salive et quelques semaines de patience, il est possible de connaître les origines de ses aïeux. Cela va même plus loin : la personne qui a fait ce test reçoit aussi de l’entreprise les profils ADN similaires au sien. Ce qui peut être l’occasion de retrouver un proche jusqu’alors inconnu.