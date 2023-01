Aux États-Unis, un élève de six ans tire sur sa maîtresse

L'alerte est levée. Des heures d'attente et d'angoisse pour les parents se terminent. Dans la journée, ils avaient reçu un message les informant que des coups de feu tirés dans l'école avaient blessé une personne. "Mon cœur s'est arrêté, j'ai complètement paniqué et j'avais très peur que la victime soit mon fils. Mais il va bien", explique une mère de famille. C'est en fait un élève de six ans qui a tiré avec un pistolet qu'il avait sur lui à l'école. La victime est une enseignante avec qui il était en train de se disputer. "Vers 14 heures, nous avons reçu un appel nous indiquant une fusillade dans l'établissement. L'adulte qui travaille ici a été touchée par balle. Elle a été transférée d'urgence à l'hôpital", rapporte Steve Drew, chef de la police de Newport News. Grâce à l'intervention rapide des médecins, son pronostic vital n'est plus engagé. L'enfant a été arrêté et placé en garde à vue. Les autorités mènent maintenant l'enquête pour savoir comment un élève de six ans a pu se procurer une arme à feu. TF1 | Reportage F. Litzler