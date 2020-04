Aux Sables-d'Olonne, on craint l’arrivée de vacanciers

Les policiers et des gendarmes sont très mobilisés pour ce week-end décisif de la première semaine des vacances de Pâques. Le contrôle des attestations de sortie est beaucoup plus rigoureux. Aux Sables-d'Olonne, la population avait déjà augmenté de 30% après l'annonce du confinement. Pour éviter une deuxième vague ces prochains jours, le maire a pris un arrêté interdisant l'arrivée de touristes et résidents secondaires sur la commune.