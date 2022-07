Aux sources du Nil en Ouganda

Derrière l'image aux teintes pastel et le calme apparent, se trouve un géant de l'Afrique, près de 68 000 km2 entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, c'est le lac Victoria. Traversé par l'équateur, il est l'objet de convoitise. Au milieu du XIXe siècle, les explorateurs Richard Burton et John Hanning Speke s'affrontèrent autour d'une question : le lac Victoria est-il la source du Nil ? Alors, pour le savoir, partons et sillonnons les pistes, des rubans de latérites qui du lac Victoria se lancent vers le nord. Et en tête, on trouve les trois lettres qui forment le mot Nil. En suivant ses sources, nous découvrons un pays : l'Ouganda. Nous nous rendons à Jinja, deuxième plus grande ville du pays, poumon économique tenu par les Indiens arrivés à la fin du XIXe siècle avec les Britanniques pour y construire des chemins de fer. Dès sa naissance, à l'orée de ses sources, le Nil est là, sans ambiguïté. Pour s'en convaincre, il faut longer les rives, observer la plante délicate, le papyrus qui ne pousse dans aucun autre fleuve du monde. Aussitôt jeté dans le lac Albert, le Nil s'échappe de son delta vers le nord. Ce fleuve poursuit sa course et traverse l'histoire jusque dans les sommets. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Renouil