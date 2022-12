Avalanche en Autriche : une dizaine de personnes ensevelies

Voici l'unique cliché dont nous disposons. On y voit les secours mobilisés au pied des pistes, mais aussi l'hélicoptère qui cherche les victimes. Ces images ont, quant à elles, été tournées aujourd'hui par les webcams du domaine skiable. Nous sommes dans une station réputée du sud-ouest de l'Autriche. Vers 15 heures, l'avalanche se déclenche à plus de 2 000 mètres d'altitude, et emporte une dizaine de skieurs. Nous avons joint la police locale. "En ce moment, une grosse opération est en cours. On cherche des personnes ensevelies. Il y a des équipes mobilisées sur place. Il y a des hélicoptères, des équipes avec des chiens, et des dizaines de policiers." rapporta Nicol Lussi, une police locale. Combien de victimes ? Impossible de le dire pour l'instant. Les personnes prises au piège sont des amateurs de sports d'hiver. L'une d'entre elles a pu être sauvée. Ce week-end, les autorités avaient averti un risque important d'avalanche. La photo redoux, qui a fragilisé le manteau neigeux. TFI I Reportage S. Bougriou