Avalanche : trois Français portés disparus dans l’Everest

Les trois Français portés disparus faisaient partie de cette expédition. Au Népal, ils avaient prévu de s’attaquer à plusieurs ascensions réservées aux alpinistes chevronnés. Louis Pachoud, Gabriel Miloche et leur entraîneur, Thomas Arfi, n’ont plus donné signe de vie depuis mardi soir. Une avalanche les aurait emporté dans cette zone près de l’Evereste à 6 000 mètres d’altitude. Ce dimanche matin, sous le mont Ama Dablam, leur tente et leurs matériels d’escalade ont été repérés par un hélicoptère de secours. Pour l’instant, aucune trace des trois Français. À Nice, notamment, leurs proches vivent des heures d’angoisse. Les trois hommes font partie de l’élite des alpinistes français. Mais à Grenoble, le président de leur fédération le sait, heure après heure, leur chance de survie s’amenuise. Au Népal, les recherches se poursuivent, mais elles seront compliquées dans cette zone en proie aux avalanches. Les opérations reprendront dès ce lundi matin, avec l’appui de cinq guides de haute montagne.