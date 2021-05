Avalanches : des consignes de prudence pas toujours respectées

Une alerte vient d’être donnée à la base de secours du peloton de gendarmerie de haute montagne. L’hélicoptère décolle sans tarder de Modane. Deux skieurs de randonnées qui redescendent un glacier, sont coincés et épuisés. Les gendarmes vont les sortir de ce mauvais pas. C’est l’une des nombreuses interventions du PGHM de la Savoie ce week-end. Cette opération de secours s’est bien terminée. Mais les militaires sont aussi intervenus sur les deux avalanches qui ont causé la mort de sept randonneurs. “À l’altitude versant Nord, il y a des couches fragiles qui sont vraiment enfouies profondément et qui vont perdurer toute la fin de saison. Donc le danger d’avalanches est vraiment toujours présent”, précise l’adjudant-chef Thierry Prévent, secouriste au PGHM de Modane (Savoie). Le danger, Patrick l’a frôlé de près. Samedi, avec des amis, ils gravissaient le pic du grand Galibier, soudain une coulée de neige a emporté quatre randonneurs, ils n’ont pu être sauvés. Malgré tout, des skieurs de randonnée étaient encore présents aux côtes du Galibier, ce dimanche. L’attrait des sommets reste fort. Entre sécurité et plaisir, pas toujours facile de choisir. Avec de nouvelles chutes de neige annoncées en altitude, la prudence doit rester de mise toute la semaine prochaine.