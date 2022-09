Avancée scientifique : le lien entre pollution et cancer démontré

Que la pollution soit responsable de cancers du poumon, cela ne faisait déjà aucun doute. Les particules fines émises par les gaz d'échappement ou les fumées de cheminées tuent, chaque année, 250 000 personnes à travers le monde. Cela concerne même ceux qui n’ont jamais fumé. C’est en s’intéressant à cette population de non-fumeurs que des chercheurs anglais ont compris l’action néfaste des polluants. Elle survient uniquement chez des individus porteurs d’une mutation baptisée EGFR, qui se développe quand on vieillit. Les particules fines sont tellement petites qu’elles pénètrent profondément dans les poumons. Chez les personnes porteuses de la mutation, elles provoquent une inflammation et progressivement, l’apparition de tumeurs. Les chercheurs anglais ont aussi identifié la façon de bloquer ce mécanisme, grâce à un médicament utilisé dans certaines maladies rares. Le plus urgent est de faire chuter la pollution atmosphérique. L’OMS estime que 96% des citadins européens sont exposés à des concentrations de particules fines trop élevées. TF1 | Reportage C. Bayle, A. Ponsar