Avancée ukrainienne : avec les soldats dans un village repris

Au détour des chemins, le bruit fusant des roquettes retentit. Les Russes ont été repoussés de plusieurs kilomètres dans un secteur du front sud. Et les villages reconquis portent les traces de combats acharnés. Ce bâtiment, en image, était une école. L'ennemi en avait fait un quartier général. Une cinquantaine de soldats y étaient retranchés. Au sous-sol, les restes d'une casemate dont presque tous les défenseurs ont péri. Un peu plus loin, dans une habitation dévastée, un cadavre gît dans un lit, un soldat de Moscou tué instantanément par une explosion. Sur des images filmées par l'unité d'assaut, on voit les Ukrainiens pratiquer un ratissage systématique pour s'assurer du contrôle total du village, une progression mètre par mètre. Certains survivants blessés ont été faits prisonniers, les autres se sont enfuis. Mais pour aller plus loin, les Ukrainiens se heurtent à une difficulté majeure, les Russes ont placé beaucoup de mines. En attendant, l'armée de Kiev gagne du terrain, lentement, certes, mais les zones reconquises semblent solidement tenues. TF1 | Reportage M. Scott, A. Charles-Messance, Q. Danjou