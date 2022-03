Avant / Après : l'Ukraine, pays défiguré

Les missiles russes continuent de fendre le ciel et de détruire l’Ukraine. À Kharkiv, deuxième ville du pays, cette école accueillait chaque jour une centaine d’enfants. Elle est méconnaissable aujourd’hui. Les frappes russes n’épargnent aucun lieu. Cela inclut les bâtiments officiels à Kharkiv, comme à Place centrale, ou Place de la Constitution. Les hôpitaux aussi sont ciblés. D’après le ministère de la Santé ukrainien, 63 hôpitaux ont été bombardés depuis le début du conflit. Depuis deux semaines, on voit les images d’un pays défiguré. Vue d’en haut, Marioupol a changé de visage. La ville est en partie rasée. Hier épargnées, les zones civiles sont aujourd’hui frappées. Après les bombes, c’est le KO dans ce quartier résidentiel de Kharkiv. Fuir est souvent la seule solution quand tout a été détruit. À Irpin, le pont qui permettait de quitter la ville a été détruit par les militaires ukrainiens pour ralentir les troupes russes. Désormais, des milliers d’habitants tentent d’échapper aux bombardements et de rallier l'autre rive sur des planches de bois. Certaines villes comme Odessa résistent encore. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, M. Stiti, L. Poupon