Avant l'hiver : ruée sur les vêtements chauds

Cela peut paraître étonnant pour un 1er octobre, mais tous ces clients sont venus dans cette boutique à Lille acheter des sous-vêtements thermiques. Pour une raison simple : éviter dès maintenant de devoir allumer le chauffage. Avec la crise énergétique que le pays traverse actuellement, les matières thermolactyl convainquent toujours. Et les clients se ruent sur les modèles très chauds, 40 euros en moyenne. Pour ce magasin, il connaît 50 % de ventes en plus en un an par rapport à l'année 2021. Et cette enseigne n'est pas la seule à bénéficier de ces temps de sobriété. À peine entré dans ce magasin de sport ce samedi après-midi à Clayes-sous-Bois (Yvelines), et déjà le vendeur que nous rencontrons est alpagué par un client qui souhaite acheter une sous-couche thermique pour son fils. En deux semaines, l'enseigne a vendu douze fois plus de ses produits que l'année dernière, à la même période. Même s'ils ne sont pas tous sportifs, les clients se ruent vers le rayon sport collectif. "Ce qui est très étonnant en ce moment, c'est qu'on va avoir les familles qui sont venues non pas du tout pour le football. Ça va vraiment être pour leurs enfants, pour eux-mêmes. C'est simplement qu'ils ont froid chez eux, qu'ils essaient de trouver au maximum quelque chose pour se réchauffer", souligne Enzo Lhémery, vendeur expert des sports collectifs au magasin "Intersport" à Clayes-sous-Bois (Yvelines). Ces produits sont vendus en moyenne 15 euros. L'entreprise n'hésite pas à les mettre en tête de gondole tout près des produits d'hiver mis en rayon cette année 2022 une semaine plus tôt qu'en 2021. TF1 | Reportage T. Leproux, C. Abel, S.Humblot