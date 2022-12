Avatar 2 : un retour tant attendu

Les fans du premier "Avatar" attendaient cette suite depuis 2009. James Cameron les a fait patienter treize ans. "Ce n’est pas comme si j’avais passé mon temps en vacances, au bord d'une piscine à me faire les ongles. J’ai pris huit ans pour faire de l’exploration sous-marine et exploré les fosses les plus profondes de la planète", confie-t-il. Cette passion pour les profondeurs a nourri l’écriture d’"Avatar : La voie de l’eau". Dans ce deuxième opus, les héros rencontrent le peuple de la mer de Pandora. Pour tourner les nombreuses scènes sous-marines, il a fallu améliorer la technologie. La performance capture, qui consiste à enregistrer les mouvements et les expressions des acteurs, a dû être adaptée au milieu aquatique. James Cameron aime relever les défis. Le budget de ce deuxième film avoisine les 350 millions de dollars. Le troisième opus est déjà tourné, les quatre et cinq déjà écrits. Le réalisateur n’a donc pas d’autres choix que de renouveler l’exploit de son premier "Avatar", plus gros succès cinématographique de tous les temps. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, E. Fauret