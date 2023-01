Avatar : réveillon au cinéma

Voir Avatar en ce dernier jour de l'année, c'est un peu le parcours du combattant. Mais pas question de renoncer, surtout un soir de réveillon. Depuis le début des vacances scolaires, le film attire 500 000 spectateurs chaque jour. Avatar est devenu le film le plus vu cette année. Avec 6,87 millions d'entrées en deux semaines seulement. Ce sont plus que les chiffres du dernier Top Gun en sept mois. Une aubaine pour les salles en cette fin d'année, d'autant que le film est souvent diffusé en 3D. Ce qui veut dire des lunettes obligatoires et des places plus chères. Au total, il faut compter 17,50 euros par personne, l'effet garantit. "C'est un film extraordinaire qui a pris beaucoup de temps à se faire, et les effets spéciaux étaient super", confie un petit garçon sortant de la salle de cinéma. La démesure s'avère efficace, le premier volet qui est sorti en 2009 est encore le film le plus rentable de l'histoire. TF1 | Reportage L. Adda, E. Fourny