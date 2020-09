Avec "Aimée", Julien Doré veut réunir les générations sur un même refrain

Après douze années de carrière dans la capitale, Julien Doré a posé ses valises chez lui, dans le Sud. Un retour aux sources évident pour l'artiste et qui s'entend dans chacune de ses chansons. Après trois ans d'absence, il confie ses doutes et pose un regard sur notre époque dans son cinquième album sorti vendredi dernier. Un disque sans filtre et sincère, portant le prénom de sa mère et de sa grand-mère : "Aimée". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.