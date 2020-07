Avec la fin de la quarantaine, les liaisons transmanche font le plein

La quatorzaine imposée par l'Angleterre pour toute personne arrivant sur son sol a été levée à partir de ce vendredi. La France avait décidé la même chose pour les Britanniques sur le principe de la réciprocité. Il est donc possible depuis aujourd'hui de repasser librement d'un côté et de l'autre de la Manche. On peut réserver son billet sur Internet, mais des guichets sont également à disposition depuis sa voiture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.