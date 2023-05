DOCUMENT - Immigration illégale : 24 heures avec la police aux frontières

À quelques kilomètres de la frontière italienne, une opération de contrôle. Un véhicule est immobilisé, avec cinq individus à bord. Ce sont trois Équatoriens et deux Péruviens. Aucun ne possède de passeport. On trouve des équipements et du matériel de construction. Les enquêteurs vérifient s'il y a parmi eux un passeur, chargé de faire rentrer en France des clandestins. Depuis le début de l'année 2023, sur ce poste-frontière, plus de 9 000 migrants ont été remis aux autorités italiennes. Des sans-papiers sont refoulés du côté italien. Dès le lendemain, certains tenteront un autre chemin, les sentiers de montagne par exemple. Sur plusieurs kilomètres, des centaines de vêtements, des sacs à dos, sont abandonnés. La règle étant de voyager le plus léger possible. Des flèches jaunes indiquent la route vers la France. À la frontière, la clôture date de la Seconde Guerre mondiale. Vendredi dernier encore, un homme qui a chuté a été miraculeusement sauvé par les secours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F-X. Ménage, O. Cresta