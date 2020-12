Avec les femmes et les hommes de l'opération "Barkhane"

C'est un champ de bataille à l'immensité vertigineuse. La zone dite des "trois frontières" entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, abrite actuellement des groupes affiliés à l'État islamique. C'est ici que l'armée française et ses alliés concentrent tous leurs efforts. Pour ne pas être entendu ni vu de loin, nous volons près du sol. À cette altitude, ce désert que l'on croyait vide, s'anime. Il faut à tout prix éviter que les villes ne redeviennent un refuge pour les groupes armés. En 2012, Menaka avait été la première à tomber aux mains des islamistes. C'est donc à 1 300 km de Bamako, sur cette base avancée de l'armée française, que débute notre page spéciale. Le camp a été attaqué à la roquette il y a quelques jours. Il n'y a pas eu de dégâts, mais cela montre combien il faut être sans cesse sur le qui-vive. La mission des 450 hommes aux avant-postes : harceler en permanence les groupes terroristes et traquer la moindre cache d'armes. Une guerre épuisante face à un ennemi insaisissable. Nous nous sommes également rendus sur la base de Gao, la principale base française au Mali où sont stationnés près de 2000 militaires de la force Barkhane. Depuis le début de l'opération en 2013, 44 soldats sont morts pour la France. Les troupes françaises resteront sans doute des années dans la région et la victoire militaire ne suffira seulement pas. La France investit dans des programmes de développement. L'objectif, profiter de la moindre bulle de sécurité pour restaurer une vie économique, des administrations, des écoles. C'est ce qui permettra à cette population parmi les pauvres du monde de devenir à son tour un rempart aux groupes terroristes.