Avec qui Emmanuel Macron passe-t-il les premières heures suivant son investiture ?

La cérémonie de l'investiture d'Emmanuel Macron s'est terminée depuis un quart d'heure ce samedi. Avec qui le président de la République passe-t-il les premières heures suivant son investiture ? Marie Chantrait, en direct de l'Élysée, nous répond : "avec sa famille et ses proches". En effet, les derniers invités officiels sont en train de quitter les lieux. Un déjeuner buffatoire a également été installé dans le jardin de l’Élysée, sur la terrasse, où ses proches se retrouvent autour de son épouse Brigitte Macron. De ce fait, son père, sa mère, ses neveux, mais également ses petits-enfants sont également présent. Un conseiller d'Emmanuel Macron disait d'ailleurs "il ne les voit presque jamais ou très rarement". C'est alors l'occasion de partager un moment plus intime. De plus, il n'y a rien à l'agenda officiel ce samedi après-midi. Ce soir, il se rendra au Stade de France pour la finale de la Coupe de France opposant Nantes à Nice. Un match qui aura lieu en présence du maire de la ville Christian Estrosi. TF1 | Duplex M. CHANTRAIT