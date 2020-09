Avenir de la SNCF : quelles pistes ?

La SNCF n'envisage pas de retrouver un trafic normal avant deux ans. Deux années que son président Jean-Pierre Farandou veut mettre à profit pour préparer l'avenir. Le réseau va être en chantier permanent. Une tarification plus simple sera aussi mise en place. Alors, à quoi ressemblera le TGV du futur ?