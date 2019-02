Quel avenir pour les prospectus ?

Les prospectus représentent un quart du papier utilisé dans notre pays. Alors, à l'heure du tout numérique et du développement durable, certains professionnels ont décidé d'y renoncer. Depuis le début de l'année, une enseigne de proximité a cessé de distribuer ses catalogues dans les boîtes aux lettres. Des économies réinvesties pour développer de nouveaux outils publicitaires comme les applications mobiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.