Aventure : à la recherche de la source de l'Elbe

Pour s'engager dans un paysage congelé, mieux vaut être chaudement vêtu et bien équipé. Entre les épicéas se trouve une cascade, la plus haute du parc. Une chute d'eau de dix mètres qui donne envie de s'approcher, mais prudence. Avec une eau à trois degrés, notre guide Radek Drahny prendra la photo souvenir. Notre objectif est de rejoindre un refuge près des sources de l'Elbe à 8 heures de marche. Mais notre guide semble tourmenter par les changements climatiques. Sur le chemin, on descend, on monte et on fait des pauses chez Krakonoche, le géant protecteur du parc. Nous suivons le même chemin. Et surprise, recouvert par la neige, le sentier est en pierre. Encore 6 km pour atteindre une crête située au loin. Ça grimpe, mais pour le plaisir. Encore un effort pour changer de paysage. Sur le plateau, les arbres ont perdu quelques centimètres. Il fait moins dix degrés sur la toundra avec ses sapins nains. L'un d'entre eux a plus d'un siècle, mais ne mesure qu'un mètre. Les arbres n'y poussent pas, mais c'est une sorte de protection contre le vent du nord qui parfois balaie les crêtes à plus de 80 km/h. Heureusement, sur le parcours, des dizaines d'abris permettent de laisser passer la tempête avant d'atteindre la source de l'Elbe à 1 380 m d'altitude. Un passage obligé pour beaucoup de randonneurs, même si avec deux mètres de neige et du brouillard, on ne voit pas grand-chose. Pendant que certains cherchent encore la source, alors, on se fait une promesse : rendez-vous au printemps. Le jour tombe sur le Monts des Géants et ceux qui semblent près comme ce refuge est toujours trop loin. Nous arrivons de nuit, mais qu'importe, la cuisine reste tard. Au menu, la traditionnelle soupe aux pommes de terre et champignon des forêts. Ce soir-là, nous avons fait de beaux rêves dans la montagne des Géants. TF1 | Reportage M. Dupont