Aventure : ils naviguent comme au Moyen Âge !

C'est une silhouette sombre qui rôde dans une baie du nord Finistère. Son nom est Brioc. Il s'agit d'un navire d'un autre temps. Plus vieux encore que les fameux drakkars vikings. Sur cette réplique de 11 mètres de long, tout est organique, de la charpente en frêne au bout en chanvre jusqu'au bois de cerf pour maintenir les cordages entre eux, sans oublier l'huile de coude. Ces passionnés d'histoire poussent le jeu jusqu'à naviguer, comme autrefois en plein cœur du Moyen Âge, avec aussi les outils de l'époque bien utiles en ce matin brumeux. À bord, Ingwenog Jaouen, capitaine et propriétaire de Brioc, donne le cap. Il est tombé amoureux du bateau il y a 5 ans. Il faut être équipé pour tous les temps, des coups de vent aux grandes chaleurs de l'été, et parer pour plusieurs jours en mer sans toucher terre. Au quotidien, les marins se réchauffent et cuisinent aux feux de bois dans une pierre creuse. Même cuisiner devient une aventure lorsqu'il faut allumer le feu au silex, sans briquet moderne. Et pour dormir, une tente en laine étanchéifier à la cire d'abeille. Le confort est plutôt spartiate. Ces passionnés font bien plus que naviguer. Quand Brioc n'est pas sur l'eau, il faut aussi s'en occuper. Un entretien fastidieux comme il faut passer sous la coque en cuir pour huiler le bois. Du goudron ou plutôt de la sève de hêtre carbonisé pour étanchéifier et protéger la coque. L'autre grand chantier de l'année était aussi la confection de nouvelles voiles, entièrement cousue main. Après plus d'un mois de travail et 400 mètres de couture au total, les voiles sont enfin prêtes. Et c'est un soulagement. Nouvelle voile et nouvel objectif pour ces jeunes passionnés. Après un tour de Bretagne, en 2018, l'an prochain, Brioc partira pour un périple inédit : traverser la Manche comme au Xe siècle, cap sur l'Écosse. TF1 | Reportage T. Lagoutte, P.F. Watras, L. Larvor