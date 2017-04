Le musée des Confluences à Lyon ouvre ce samedi 15 avril une nouvelle exposition consacrée aux araignées et plus généralement aux poissons. Aujourd’hui, beaucoup de gens ont peur des araignées (on dit arachnophobe), une phobie qui dans 80 % des cas repose sur une méconnaissance de l’animal. Une chercheuse tente de désensibiliser les gens au Museum national d’Histoire naturelle.