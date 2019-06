Avion : des compagnies plus écolos ?

Les compagnies aériennes mènent un combat pour réduire leur consommation de kérosène. Les avions sont améliorés afin de moins polluer. Certains constructeurs travaillent sur le moteur hybride et d'autres astuces encore en étude. Ils innovent aussi pour verdir leurs images. Air France, par exemple, est en train de tester des solutions écologiques pour lutter contre le gaspillage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français