Avion : ici, on imagine le moteur du futur

L’avion est encore très polluant, mais les constructeurs travaillent à des appareils moins gourmands en carburant, et donc moins émetteurs de CO2. Le groupe Safran nous a exceptionnellement ouvert ses laboratoires, où il imagine déjà le moteur du futur. Au départ, une fine poudre de métal, à l’arrivée, des pièces du moteur d’avion du futur. Entre les deux, plusieurs heures passées dans une immense imprimante 3D. Des lasers y fusionnent les grains d'aluminium entre eux pour créer des formes. Ce sont des couches de matières qui, petit à petit, se superposent les unes sur les autres. Le seul bémol, c’est qu’il faut être suréquipé pour nettoyer les pièces avant de les sortir de la machine. Sans protections, l'aluminium pourrait s’infiltrer dans les poumons, et c’est dangereux. Cette technique change complètement la manière de fabriquer des moteurs. C’est la promesse, nous dit-on, d’avions qui polluent moins à la construction et en vol. La preuve avec deux pièces de même fonctionnalité et même durée de vie : la première réalisée via les techniques conventionnelles pesant 18 kilos ; la deuxième pièce sortant de l’imprimante 3D est 8 kilos moins lourde. Moins de matières premières, moins d’énergie, pour la produire, est donc moins d’émissions de gaz à effet de serre. TF1 | Reportage T. Jarrion, D. Pires