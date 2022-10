Avions : dernière escale en Arizona

Vu du ciel, des géants cloués au sol. Trois cents appareils qui ne peuvent plus voler temporairement ou définitivement. Les habitants de la région l'appellent le "cimetière des avions", l'un des plus grands du monde. Bienvenue à Pinal Airpark. C'est un peu plus loin que le mot cimetière prend tout son sens. Des avions sans ailes, des carcasses que des employés s'astreignent à dépolluer, à recycler sur un vaste marché aux pièces détachées. Par exemple, un filtre hydraulique trouvera prochainement place dans un autre engin. L'entreprise Ascent peut espérer plusieurs dizaines de milliers de dollars pour chaque épave, car dans ces appareils, rien ne se perd, tout se récupère. Cet ancien aéroport militaire n'est pas qu'un cimetière, c'est aussi un hôpital où l'on répare les avions. Lors de notre visite, les techniciens s'occupent de remettre sur pied un 747SP pour un client canadien. Chaque année, ses avions sont envoyés sur le site. Inspection, réparation, peinture... Un petit contrôle complet avant de reprendre les airs. À l'heure actuelle, les trois quarts appareils qui s'y trouvent ont vocation à reprendre les airs. TF1 | Reportage A. Monnier, H. Ecarnot, M. Derrien