Avoir 20 ans en 2020 : le portrait de Paul El Kharrat

La jeunesse est actuellement confrontée à des changements dans nos sociétés. Une société que l'on imagine aujourd'hui plus ouverte et plus tolérante qu'avant. Pour le vérifier, nous avons rencontré un jeune qui incarne précisément la différence : Paul El Kharrat. Il a remporté 152 victoires au "12 coups de midi" en étant autiste asperger. Sur le plateau des "12 coups de midi", Paul est comme chez lui. Pendant 153 émissions, il a tenu la vedette. Malgré ses victoires, il se sent cependant seul. A la faculté d'histoire, Paul peine à se faire des amis car son handicap complique tout. Il affirme qu'il cherche pourtant des gens avec qui parler, surtout en cours. Pour faciliter son intégration, Paul peut compter sur des psychologues et des éducateurs. Trop encombré pour se retrouver dans une société toujours plus rapide avec des gens pressés, Paul trouve refuge dans un endroit calme, loin de la société. Quant à son avenir, le jeune ne l'imagine pas ailleurs que dans la nature. C'est là qu'il se sent prêt à s'engager pour la préserver.