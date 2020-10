"Avoir 20 ans en 2020" : portrait d'une jeune ingénieure solidaire

Victoria Mandefield, fondatrice de Soliguide, rêve de changer le monde. Pour y parvenir, elle a commencé par le coin de sa rue, en aidant les sans-abris. Cette jeune ingénieure a décidé de mettre la technologie au service des autres. Pour cela, elle a inventé une application pour orienter les SDF : Soliguide. Il s'agit d'un outil qui peut aider à trouver des distributions alimentaires, des conseils, des accueils de vêtements, etc. Un dispositif utile étant donné que 70% des SDF ont un smartphone. La jeune femme a déjà aidé près de 100 000 personnes dans le besoin. La mère de Victoria Mandefield nous confie qu'elle a toujours eu une âme d'entrepreneur social. Une personne qui a toujours aimé aider les autres. Elle se fait également remarquer dans son école d'ingénieur. Encouragée par le directeur, Victoria Mandefield obtient à 22 ans le statut d'étudiant-entrepreneur pour se consacrer à plein temps à son application.