Avoir la main verte, ça s’apprend !

Lorsqu’on les achète, elles sont pleines de promesses. Et puis, quelques mois plus tard, les plantent jaunissent, craquellent ou fanent. Mais désormais, il existe des coachs végétaux. Sabrina Izza se déplace à domicile pour apprendre à ses clients comment s’occuper de leurs plantes. Première étape, savoir s’il faut arroser ou patienter. Attention, toutes les plantes ne peuvent pas se trouver à n’importe quelle place. Déborah n’a pas choisi le bon emplacement pour cette calathea. "Une calathea, c'est sensible à la sécheresse d'une pièce. Et dans cette pièce, il y a une cheminée. C'est pour ça que je conseille à Déborah de bien faire attention à l'humidité de la terre et à l'humidité autour de cette plante", explique Sabrina. Déborah a acheté près d’une centaine de plantes lorsqu’elle a emménagé dans sa maison. Mais peu à peu, certaines ont perdu de leur vigueur. Avec Sabrina, elle va apprendre à les rempoter. Assurant un suivi de six mois, Sabrina rend visite à Charlotte, qui a beaucoup appris. Comptez 59 euros pour un coaching végétal à domicile. Mais il est également possible d’apprendre à s’occuper de ses plantes grâce à des vidéos sur des sites spécialisés. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman