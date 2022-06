Avortement révoqué : la résistance s'organise aux États-Unis

Face à face, deux Amérique qui ne se comprennent plus. Le dialogue est impossible entre une famille anti-avortement venue célébrer la décision de la Cour suprême et le reste de la foule. La tension monte et la police finit par intervenir. Depuis trois jours, devant cette institution, les manifestants fustigent une décision d'un autre temps. Mais quelles sont les ripostes possibles pour cette Amérique progressiste ? " Il faut qu'on manifeste, qu'on partage les infos, qu'on vote, qu'on appelle à voter et surtout faire de la pédagogie ", répond une manifestante pro-avortement. D'un point de vue médical, le ministère de la Santé va s'assurer que la pilule abortive sera accessible sur tout le territoire. Cette clinique de l'Alabama est censée fermer, mais dans les locaux vides, certains médecins nous assurent qu'elle restera ouverte pour accompagner les femmes. Il y a des États où l'IVG devrait rester légale. Les gouverneurs de la très progressiste Côte Ouest s'allient même pour créer un sanctuaire de l'avortement, en employant des vocabulaires militaires comme dans un pays en guerre. Le Missouri a été le premier État à interdire l'avortement vendredi matin. Mais Saint-Louis, sa plus grande ville démocrate, entend se battre. Notamment pour que les femmes qui doivent avorter dans un État voisin ne soient pas criminalisées. Nike, Netflix... Même les plus grandes entreprises prennent position. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard, T. Collet