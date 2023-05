Babioles : l'imagination sans limite des marchands

Son visage trône en bonne place dans les vitrines des magasins de souvenirs. Charles III, bientôt couronné, est déjà célébré. Des assiettes, des tasses ou encore ces immenses drapeaux, en images. Ils viennent d'arriver sur cet étale Londonien et suscitent déjà l'intérêt des touristes. "J’ai deux drapeaux avec le roi Charles. C’est son tour maintenant.", exprime une touriste. Wais Walizadah, gérant du « Fancy that of London », a vu les choses en plus grands. Des rayons entiers sont consacrés au couronnement dans sa boutique. Il a bon espoir d’écouler le stock. "On espère en vendre autant que possible bien sûr. Je suis sûr que ce sera au moins deux ou trois fois plus que d’habitude.", dit-il. L’appétit des clients pour la monarchie semble intarissable, la seule limite est l’imagination des vendeurs. Ici, les couronnes, carrosse, trône et cape en hermine se déguste, un couronnement à croquer dans cette boîte à 65 euros, en image. Les commandes sont expédiées partout dans le monde et le glaçage est fait à la main à Londres avec beaucoup de minutie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor