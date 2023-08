Baby rugby : les bambins dans la mêlée

Les crampons chaussés, le sac de sport bien chargé et le polo parfaitement ajusté, du haut de ses quatre ans et demi, Alexandre est prêt pour son entraînement hebdomadaire. Sur le stade, les XV de France est en version mini, les rugbymen et rugbywomen en herbe ont entre trois et cinq ans. Ils tentent d'apprendre les bases du rugby. Depuis sept ans, l'association de Toulon propose des cours de rugby, adaptés aux enfants. "Au début, c'est très difficile, mais à la fin de la saison, ils savent tous faire des passes, ils savent tous se fondre dans le groupe, je peux dire que je suis fier parce que les petits, on les voit évoluer et y a personne qui s'arrête pratiquement." Témoigne Patrick DI Mascio, éducateur sportif à Toulon, dans le Var. En 2018, le baby rugby ne comptait que 8 000 licenciés, cinq ans plus tard, ils sont 19 000. Le rugby est ouvert à tous, pour le plus grand bonheur des parents, qui sur le bord du terrain, admirent les exploits de leur progéniture. De notre côté, nous allons archiver précieusement ces images, nous avons peut-être filmé les premiers pas de futurs champions de rugby. TF1 | Reportage M. Guénégan, S. Iorgulescu.