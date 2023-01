Babylon : la démesure d'Hollywood

Le début d'Hollywood, un désert californien, transformé du jour au lendemain en plateau de cinéma. Babylon suit trois protagonistes de ces années folles et nous entraine dans leur tourbillon. Musique, images, montages, le film est un assemblage qui laisse sans répit le spectateur et bouscule ses héros. Hollywood, fin des années 20, change à la vitesse du son. Le cinéma parlant balaye les stars du muet. Le cinéma qui broie ses enfants, détruit des vies, mais fixe pour l'éternité quelque chose de plus grand. Toutes ces histoires grandioses qui nous font toujours rire ou pleurer. TF1 | Reportage S. De Vaissière