Bac 2017 : la sophrologie, arme anti-stress de premier choix pour les lycéens  

Les lycéens sont sous pression. Et pour cause : le Bac approche à grand pas ! Alors, comment gérer au mieux le stress ? Pour évacuer l'angoisse, ces élèves en terminale gestion administrative sont suivis... par un sophrologue. Une heure par semaine, ils apprennent ainsi à lâcher prise. Ainsi relaxés, les candidats se retrouvent en condition pour aller chercher au plus profond d'eux-mêmes l'énergie nécessaire pour anticiper l'examen et mieux canaliser leurs émotions.