Bac Pro : que faut-il savoir sur le métier de facteur d'orgues ?

Dans l'Hexagone, un seul lycée propose le métier de facteur d'orgues. L'environnement de travail des quinze élèves qui ont choisi cette formation est bien différent. Très complexe, leur mission est d'entretenir et de confectionner les orgues. Celle-ci réclame aussi bien patience que précision. Son enjeu réside dans la préservation d'un patrimoine culturel datant plus de 1 000 ans.