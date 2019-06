Baccalauréat 2019 : les étapes de l'élaboration des sujets

La conception des énoncés du bac est très surveillée pour chaque matière. En effet, au moment où les élèves révisent et passent les épreuves, des professeurs se penchent sur les sujets de l'année prochaine. Dans le plus grand secret, le ministère de l'Éducation nationale établit des commissions de professeurs dans certaines académies. Leur travail commence par l'élaboration des sujets, qui devront ensuite être testés par d'autres professeurs. Ces derniers ont pour rôle de détecter les erreurs ou les difficultés dans l'intitulé. Puis, le recteur procédera au choix définitif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.