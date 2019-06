Baccalauréat : les nouveaux outils pour réviser

Certains le présentent comme le passage à l'âge adulte. Une sorte de rite initiatique qui terrorise toujours autant ceux qui vont devoir l'affronter. Le bac va commencer dans un peu plus de deux semaines avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Et si toutes les générations le vivent avec autant d'appréhension, les méthodes de révision, elles, ont bien changé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.