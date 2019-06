Baccalauréat : quelle alimentation privilégier ?

Comme tout organe, le cerveau a besoin de nutriments pour se développer et se construire convenablement. A l'approche des examens du baccalauréat, il faut privilégier une alimentation équilibrée et variée pour les trois repas quotidiens. Pour ce faire, il est recommandé de consommer des aliments contenant des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des oméga-3 et des oméga-6. Dans quels aliments se trouvent ces nutriments ? Quels sont les aliments à bannir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.