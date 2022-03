Bactérie E.coli : rappel massif de pizzas surgelées

Des pizzas surgelées sont rappelées dans tout l'Hexagone. La marque "Buitoni" demande aux consommateurs qui ont acheté des pizzas de la gamme "Fraîch’Up" de ne pas les consommer et de les jeter. Cela, à cause de la présence de la bactérie Escherichia coli dans la pâte d’un produit. En effet, plusieurs cas d’infection chez les enfants ont été signalés depuis janvier, sans que l’on puisse établir avec certitude un lien avec ces produits. Il est à savoir que cette bactérie peut être très dangereuse. Depuis le début de l’année, deux enfants sont même décédés à la suite d’une intoxication grave. "Elle peut entraîner une atteinte rénale sévère, associée à une baisse de globules rouges, à une baisse de plaquettes", affirme Dr Guillaume Dewere. L’entreprise précise que des investigations sont toujours en cours pour déterminer l’origine de la contamination. Ainsi, pour se protéger des risques d’infection, les autorités sanitaires rappellent qu’il est important de se laver les mains avant la préparation des repas et de bien cuire les aliments. TF1 | Reportage L. Merlier. M. Derre