Des bactéries lumineuses pour s'éclairer sans électricité

Certains animaux, des végétaux et des bactéries, ont la particularité d'émettre de la lumière. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Ce phénomène provient d’une réaction chimique au sein d’un organisme vivant. On peut l'observer chez la luciole et chez certains organismes marins comme les algues et les méduses. Une lumière naturelle qu'on peut adapter à notre société pour diminuer la consommation d'électricité. Démonstration en plateau dans le cadre de notre rubrique "Demain". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.