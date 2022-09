Badges d'immeubles : ils n'arrêtent pas les cambrioleurs

Christopher Lowe n'a aucun doute. Une semaine après la visite de démarcheurs publicitaires dans sa copropriété, la serrure de ses portes a été forcée. Selon lui, les délinquants sont entrés grâce à un pass universel, comme ceux utilisés par les facteurs ou les techniciens d'EDF, par exemple. Désormais, la copropriété s'est équipée de vidéosurveillance et d'une application mobile capables de surveiller toutes les entrées et les sorties si un badge suspect est détecté. Christopher Lowe peut interdire l'accès. Dans cette autre résidence, un individu accède au hall très facilement. Ici, il en profite pour voler dans les boîtes aux lettres. Dans le pays, 350 000 immeubles sont accessibles grâce à des badges universels. Comment mieux contrôler leur utilisation ? À la poste, les badges des facteurs ne fonctionnent plus en permanence. Ils doivent être réactivés tous les matins avant de partir en tournée. Un système de sécurité renforcé qui s'est montré efficace, mais qui n'est pas encore infaillible. La police affirme que les cambriolages à l'aide de ces badges ont diminué, mais qu'un trafic de copies persiste. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, H. Dreyfus