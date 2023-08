Bagages d'Orly : et maintenant ?

Des bagages, à n'en plus finir, attendent d'être embarqués depuis 24 heures. Quelle est la cause du problème ? Hier, le 3 août, une panne gigantesque a provoqué l'arrêt complet du système de tri des bagages. C'est du jamais-vu. Combien de temps cela va-t-il durer ? Cela dépend de la destination. Plus les liaisons sont fréquentes, plus il serra le rapide d'acheminer les bagages bloqués à l'aéroport. Hier, les valises accumulées ont été mises de côté par les compagnies. Aujourd'hui, les passagers, qui avaient un vol, ont pu embarquer avec leurs bagages. S'il reste de la place, l'avion peut transporter une partie des bagages restés en souffrance. Mais les bagages pour les Antilles et Abidjan ne seront livrés que demain. Pour le Bénin, ce sera dimanche au plus tôt. Quelles seront les compensations ? Lorsqu'une valise n'arrive pas à destination, le voyageur peut être indemnisé pour les produits de première nécessité et des vêtements. Si le bagage tarde à arriver, il peut réclamer une indemnisation supplémentaire. Par précaution, gardez bien toutes vos factures pour avoir un dossier le plus complet possible. TF1 | Reportage V. Topenot, R. Asencio, L. Gorgibus