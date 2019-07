Bagnères-de-Bigorre : Emmanuel Macron en passage pour un bain de foule

A Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, le président de la République s'est rapproché de la foule à l'occasion du Tour de France. En effet, attroupements, embrassades et selfies étaient au programme de cette parenthèse estivale d'une heure. Emmanuel Macron connaît bien les lieux, puisqu'il y a passé des vacances avec sa grand-mère dans sa jeunesse. Cependant, la réforme des retraites est l'inquiétude du moment. Cette étape était l'occasion pour le chef de l'Etat de rassurer la population. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.