Baïa : la cité engloutie

Des murs, des bâtiments, des rues, des mosaïques et des statues romaines dont la teinte bleutée porte une histoire antique à plusieurs mètres de profondeur. La mer des champs Phlégréens, région volcanique située au large de la Sicile, abrite le plus grand site archéologique sous-marin au monde, 177 hectares classés zone maritime protégée depuis 2002. Près de Naples, la plupart de ces trésors archéologiques appartenaient à la ville de Baïes, submergée par les eaux il y a plus de 2000 ans. Depuis les années 80, un homme, Gennaro Di Fraia, travaille inlassablement à percer les mystères de cette ville engloutie. "Tout ce que j'ai appris sur Baïes, a été le fruit d'un travail de recherche long et intense que j'ai mené deux de mes amis. Ce qu'on voulait c'était de créer une carte archéologique pour aider l'administration à protéger ce patrimoine et le transmettre aux générations futures", témoigne l'archéologue. Les scientifiques étudient, imaginent ce qu'était la ville de Baïes grâce notamment à la reconstitution en 3D comme celle d'une villa. Des colonnes en marbre, des porches monumentaux, des maisons édifiées pour la haute société de l'Empire romain. Cheminer dans les jardins de ces luxueuses demeures devait ressembler à ce que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Renouil, M. Adamo, M. H. Astraudo